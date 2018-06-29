Nissan GT-R отметил юбилей уникальной модификацией GT-R50

Новинку построили на базе Nissan GT-R Nismo 2018 модельного года. Европейскую премьеру единственного в своем роде автомобиля стоит ждать уже в июле этого года. Сам суперкар был построен итальянцами, а за внешность и интерьер отвечали дизайнерские подразделения Nissan из Европы и США.

Отличительной чертой нового автомобиля стали выступающие вставки золотистого цвета в кузовных деталях, выкрашенных в темно-серый металлик, агрессивно очерченная решетка радиатора и узкие светодиодные фары, занимающие часть капота.

Двойные фонари тоже получили необычный облик: создается ощущение, что это отдельно парящие за стремительным силуэтом автомобиля светящиеся круглые элементы.