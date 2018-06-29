Nissan GT-R отметил юбилей уникальной модификацией GT-R50

Nissan совместно с инжиниринговой компанией ItalDesign подготовили уникальный GT-R50. Автомобиль стал своеобразным подарком к 50-летию легендарной модели Nissan GT-R и к такому же полувековому юбилею итальянской студии.
Новинку построили на базе Nissan GT-R Nismo 2018 модельного года. Европейскую премьеру единственного в своем роде автомобиля стоит ждать уже в июле этого года. Сам суперкар был построен итальянцами, а за внешность и интерьер отвечали дизайнерские подразделения Nissan из Европы и США.
Отличительной чертой нового автомобиля стали выступающие вставки золотистого цвета в кузовных деталях, выкрашенных в темно-серый металлик, агрессивно очерченная решетка радиатора и узкие светодиодные фары, занимающие часть капота.
Двойные фонари тоже получили необычный облик: создается ощущение, что это отдельно парящие за стремительным силуэтом автомобиля светящиеся круглые элементы.
Силовой агрегат для Nissan GT-R50 был выбран, опираясь на гоночный опыт марки в GT3. Инженеры установили под хищным капотом модернизированный V6 объемом 3,8 л, который собирается вручную.
Точно разработчики пока сказать не могут, но по предварительным подсчетам максимальная отдача двигателя достигнет 720 л. с., а крутящий момент — 780 Нм. Поток мощности с мотора на все четыре колеса передается через 6-ступенчатую преселективную КПП с двойным сцеплением.
Собираются ли производители запустить новинку в серию пока не сообщается. Но мы бы очень этого хотели.