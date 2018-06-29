Isuzu построит в России автомобильный завод

Как сообщает агентство «ТАСС», в общей сложности в строительство завода будет вложено свыше 6 млрд. рублей. Кроме того, производитель намерен инвестировать средства в разработку автомобилей, потрябляющих газомоторное топливо, а также создание гибридных силовых агрегатов с электродвигателями и собственных телематических сервисов.

Стоит напомнить, что шесть лет назад на территории Ульяновского автозавода был открыт первый цех по сборке машин Isuzu. А в прошлом году там же наладили выпуск сверхтяжелых грузовиков массой более 30 тонн. В эти производственные мощности автостроитель вложил свыше 1 млрд. рублей.

Марка Isuzu, получившая свое название в честь одной из рек, протекающих в Японии, предлагает довольно широкую линейку коммерческих автомобилей от пикапа D-Max до автобусов и тяжелой техники. В России представлены четыре модели в тридцати различных модификациях для выполнения самых разных задач.