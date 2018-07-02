ЧМ-2018 по футболу трижды останавливал работу российского завода Hyundai

За это время «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» сумел до такой степени «разогнаться», что стал одним из крупнейших производителей автомобилей в России. Рабочие сутки завода вмещают в себя три производственные смены, которые собирают 950 авто. А в час это 43 или 44 машины.

Представители бренда в России рассказали порталу «АвтоВзгляд», что в последнем месяце полугодия из-за проведения Чемпионата мира по футболу конвейер останавливали 3 раза. Работникам давали 2-часовой перерыв на просмотр игр, в которых участвовала сборная нашей страны. Руководство завода даже организовало прямую трансляцию футбольных матчей, давая возможность болельщикам насладиться игрой. Судя по представленным цифрам, производственный план не пострадал.

Hyundai Motor запланировала на этот год выпуск более 235 000 автомобилей. Для справки: за прошлый год завод собрал 233 500 авто, а всего за 7,5 лет завод выпустил больше 1 600 000 машин. Кстати сказать, в июне по версии премии «Лучшие в России/Best.ru» завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» стал «Компанией года» в категории «Машиностроение».