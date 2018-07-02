ТОП-5 самых дешевых иномарок в России

Цены на новые легковые автомобили неумолимо ползут вверх — автостроители то и дело переписывают прайсы в большую сторону. Тем не менее, приобрести свеженькую иномарку у дилера, имея в запасе не более 500 000 рублей, все еще реально.
На сегодняшний день самой дешевой машиной иностранного бренда является Ravon R2. Дилеры узбекской марки предлагают этот субкомпактный хетчбэк по цене от 439 000 рублей. Правда, речь идет об авто, сошедших с конвейера в 2017-м. Пятидверка безальтернативно оснащается 1,25-литровым мотором в 85 л. с. и четырехступенчатой автоматической коробкой передач.
Следом идет еще один «узбек» — Ravon Nexia. За автомобили, выпущенные в прошлом году, официалы просят от 449 000 целковых. Выбирать из двигателей покупателям не приходится — седан комплектуется исключительно 106-сильным мотором объемом 1,5 литра. А вот трансмиссий доступно две: пятиступенчатая «механика» и шестидиапазонный «автомат».
На третьем месте в рейтинге самых дешевых новых иномарок в России расположилась китайская модель Brilliance H230. Машина в базовом исполнении Comfort с пятискоростной механической коробкой передач продается по цене от 459 900 рублей. Как и в случае с узбекскими «Равонами», двигатель в моторной гамме лишь один — 1,5-литровый агрегат, генерирующий 105 л. с.
Чуть дороже, в 461 000 «деревянных», россиянам обойдется седан Datsun on-DO — аналог отечественной LADA Granta. Бюджетная японская четырехдверка предлагается в двух модификациях: со старым вазовским мотором в 87 сил и новым двигателем с отдачей в 106 «лошадей». Коробки передач — пятиступенчатая «механика» и четырехдиапазонный «автомат».
Замыкает ТОП-5 самых доступных иномарок китайский седан FAW Oley. Под капотом этого автомобиля трудится 1,5-литровый 102-сильный двигатель, пару которому безальтернативно составляет четырехскоростной «автомат». Раньше модель продавалась в трех комплектациях, теперь же осталась лишь одна — Comfort по цене от 491 000 рублей.