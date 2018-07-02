ТОП-5 самых дешевых иномарок в России

На третьем месте в рейтинге самых дешевых новых иномарок в России расположилась китайская модель Brilliance H230. Машина в базовом исполнении Comfort с пятискоростной механической коробкой передач продается по цене от 459 900 рублей. Как и в случае с узбекскими «Равонами», двигатель в моторной гамме лишь один — 1,5-литровый агрегат, генерирующий 105 л. с.

Чуть дороже, в 461 000 «деревянных», россиянам обойдется седан Datsun on-DO — аналог отечественной LADA Granta. Бюджетная японская четырехдверка предлагается в двух модификациях: со старым вазовским мотором в 87 сил и новым двигателем с отдачей в 106 «лошадей». Коробки передач — пятиступенчатая «механика» и четырехдиапазонный «автомат».

Замыкает ТОП-5 самых доступных иномарок китайский седан FAW Oley. Под капотом этого автомобиля трудится 1,5-литровый 102-сильный двигатель, пару которому безальтернативно составляет четырехскоростной «автомат». Раньше модель продавалась в трех комплектациях, теперь же осталась лишь одна — Comfort по цене от 491 000 рублей.