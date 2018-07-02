Pirelli начинает выпускать в России новые шины

Российское подразделение Pirelli и госкорпорация «Ростех» собираются модернизировать линии производства на совместном предприятии «Киров Тайр». Проект называется «Трансформация». Благодаря ему компании наладят выпуск шин размером побольше, чем выпускаются сейчас. Обновленные мощности запустят «на полную» до 2021 года, а общий размер инвестиций проекта должен превысить 3 000 000 000 рублей.
Светлана Ермолаева

По сообщению правительства Кировской области, сначала будет налажено изготовление 17-дюймовых покрышек. Еще до обозначенных сроков в 2019 году кировская площадка планирует выпустить 1 000 000 таких шин и выйти на мировой уровень, став самым крупным не только среди заводов Pirelli, но и на мировом рынке. Потом завод начнет отливать 16-дюймовые колеса.

Воплощение в жизнь этих планов очень важно не только для производителя, но и для области. Во-первых, это новые рабочие места и конкурентная заработная плата, а во-вторых, отчисления в областной бюджет. Надо сказать, что продукция ПК «Киров Тайр» идет не только на внутренний рынок: больше половины шин отправляется на экспорт. В России завод производит покрышки для первичной комплектации отечественных моделей LADA Vesta и X-Ray, Chevrolet Niva и UAZ Patriot. Также здесь делают «резину» для автомобилей Volkswagen, Skoda, KIA, Renault и GM-АВТОВАЗ.

Напомним, что с 2011 года Кировский шинный завод стал частью совместного предприятия компании Pirelli и корпорации «Ростех». В общей сложности с 2011 по 2017 года в завод было вложено больше 130 000 000 евро.

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2 июля 2018
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