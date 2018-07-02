Pirelli начинает выпускать в России новые шины

По сообщению правительства Кировской области, сначала будет налажено изготовление 17-дюймовых покрышек. Еще до обозначенных сроков в 2019 году кировская площадка планирует выпустить 1 000 000 таких шин и выйти на мировой уровень, став самым крупным не только среди заводов Pirelli, но и на мировом рынке. Потом завод начнет отливать 16-дюймовые колеса.

Воплощение в жизнь этих планов очень важно не только для производителя, но и для области. Во-первых, это новые рабочие места и конкурентная заработная плата, а во-вторых, отчисления в областной бюджет. Надо сказать, что продукция ПК «Киров Тайр» идет не только на внутренний рынок: больше половины шин отправляется на экспорт. В России завод производит покрышки для первичной комплектации отечественных моделей LADA Vesta и X-Ray, Chevrolet Niva и UAZ Patriot. Также здесь делают «резину» для автомобилей Volkswagen, Skoda, KIA, Renault и GM-АВТОВАЗ.

Напомним, что с 2011 года Кировский шинный завод стал частью совместного предприятия компании Pirelli и корпорации «Ростех». В общей сложности с 2011 по 2017 года в завод было вложено больше 130 000 000 евро.