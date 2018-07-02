Вызовет ли отмена льгот на ввоз компонентов для сборки автомобилей их подорожание

С 1 июля в России отменены льготы на ввоз импортных компонентов для промышленной сборки автомобилей. Дело в том, что это послабление противоречит целому своду правил членства во Всемирной торговой организации (ВТО), в которой состоит Россия. Повлияют ли упраздненные льготы на стоимость машин, произведенных в нашей стране, пока не очень ясно. Но государство уже готовит субсидии для автопроизводителей.
Светлана Ермолаева

Привилегированный ввоз автокомпонентов без пошлин ввели в 2005 году с условием, что предприятие, которое поставляет себе импортные детали, локализует производство машин на территории России. Действительно, эта мера принесла свои плоды: с тех пор уровень локализации автомобильного производства вырос, хотя и не так значительно, как хотелось бы (да и касается он в основном таких второстепенных деталей и аксессуаров, как автостекла, коврики и другую подобную мелочь). Сейчас в помощь автостроителям государство нашло альтернативу льготам: Министерство промышленности и торговли РФ разработало новую систему госсубсидий. Они должны покрыть затраты на пошлины при импорте компонентов.

Пособие будет рассчитываться для каждого предприятия индивидуально и выплачиваться ежемесячно. Правительство гарантирует компенсацию только в случае выполнения договоренностей по промсборке. Если производитель обязательства не выполняет, субсидии вернуться в бюджет в полном размере.

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2 июля 2018
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