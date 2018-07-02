Вызовет ли отмена льгот на ввоз компонентов для сборки автомобилей их подорожание

Привилегированный ввоз автокомпонентов без пошлин ввели в 2005 году с условием, что предприятие, которое поставляет себе импортные детали, локализует производство машин на территории России. Действительно, эта мера принесла свои плоды: с тех пор уровень локализации автомобильного производства вырос, хотя и не так значительно, как хотелось бы (да и касается он в основном таких второстепенных деталей и аксессуаров, как автостекла, коврики и другую подобную мелочь). Сейчас в помощь автостроителям государство нашло альтернативу льготам: Министерство промышленности и торговли РФ разработало новую систему госсубсидий. Они должны покрыть затраты на пошлины при импорте компонентов.

Пособие будет рассчитываться для каждого предприятия индивидуально и выплачиваться ежемесячно. Правительство гарантирует компенсацию только в случае выполнения договоренностей по промсборке. Если производитель обязательства не выполняет, субсидии вернуться в бюджет в полном размере.