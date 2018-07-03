Почему в России стремительно растут продажи автомобилей Mitsubishi

В прошлом месяце в пользу «Аутлендеров» сделали выбор 1829 покупателей. Цены на эту модель сегодня начинаются от 1 309 000 рублей. Вторую строчку, как и раньше, занимает Pajero Sport — внедорожники разлетелись тиражом в 580 единиц. Прайс японского «вездехода» стартует с отметки в 1 999 000 «деревянных». Тройку «любимчиков» замыкает кроссовер ASX — в июне дилеры нарастили объемы продаж этого SUV на 2% до 453 экземпляров. Приобрести «паркетник» можно по цене от 1 049 000 рублей.

Президент компании ООО «ММС Рус», официального представителя Mitsubishi в России, Наоя Накамура рассказал, что всего в 2018 году автостроитель планирует реализовать 40 000 автомобилей — то есть на 60% больше, чем по итогу 2017-го. «Многим эта цель показалась слишком амбициозной» — признался представитель марки. Но судя по результатам первого полугодия, она вполне достижима.

Наверняка, на увеличение российских продаж машин Mitsubishi, помимо прочего, повлияло активное расширение дилерской сети. На сегодняшний день работают 100 официальных автосалонов, расположенных по всей России от Камчатки до Калининграда. К тому же в автосалонах действуют реально выгодные спецпредложения. Кстати, об этом из них можно прочитать здесь.