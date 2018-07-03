В России стартовали продажи нового Lexus ES

Lexus ES седьмого по счету поколения построен на новой модульной платформе. Автомобиль прибавил 65 мм в длину и 45 мм в ширину. На 55 мм подросла и колесная база, благодаря чему существенно (на 1025 мм) увеличилось расстояние между первым и вторым рядами кресел.

Среди нововведений — усовершенствованная конструкция задней многорычажной подвески и электроусилитель «баранки» с креплением моторчика на рулевой рейке. Привод предусмотрен исключительно передний. Моторная гамма же включает в себя три двигателя мощностью от 150 до 249 л. с.

Самая доступная версия — ES 200 — как и предполагалось, комплектуется двухлитровым агрегатом в 150 «лошадей». Машина в исполнении ES 250 обзавелась новым 200-сильным мотором объемом 2,5 литра. А старшие ES 350 и ES 350 F SPORT располагают уже знакомым нам V6, но с модернизированной системой впрыска — его отдача 249 л. с.

Кстати сказать, в «горячей» модификации ES 350 F SPORT седан предлагается впервые. Этой версии, помимо дизайнерских изысков, положена и адаптивная регулируемая подвеска AVS — та же, что устанавливается на купе LC.