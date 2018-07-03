В Россию приехал обновленный Ford Mondeo с перепрошитыми «мозгами»

В первую очередь была повышена эффективность работы системы мониторинга слепых зон, предупреждающая водителя о появлении «посторонних» объектов в закрытых для взгляда «рулевого» зонах рядом с автомобилем. Апгрейд системы заключается в установке более эффективных датчиков и ПО. В итоге радиус ее действия увеличился до 7,5 м.

Следующая новация придется по душе водителям, испытывающим затруднения при везде с парковки задним ходом — в автомобиле появились новые датчики парктроников с расширенной зоной охвата. Теперь при выезде с парковки, когда обзор сзади ограничен не только у водителя, но и камеры заднего вида, Ford Mondeo предупредит о том, что перпендикулярно автомобилю движется другое транспортное средство.

И, наконец, обновленный «Мондео» стал лучше «видеть»: модернизированная светодиодная оптика повысила «дальнобойности» дальнего света на 25%, позволяя водителю видеть на 30 метров дальше. При этом поумневшие фары отслеживая cкорость и траекторию движения автомобиля, учитывая при этом погодные и дорожные условия, корректируют су четом этих данных световой пучок (в поворотах он расширяется, увеличивая освещаемое пространство).

В остальном никаких изменений нет. Машина по прежнему вооружена бензиновым «атмосферником» объемом 2,5 л (149 л. с.) и турбодизелями объемом 2 л мощностью 199 или 240 л. с. Все двигатели агрегатируются с 6-ступенчатой гидромеханической АКП. И остается добавить, что обновленный Mondeo не подорожал и его можно приобрести у любого официального дилера марки.