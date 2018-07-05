Hyundai привезет в Россию новый лифтбэк

Так, на выставке «Иннопром-2018», которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля, Hyundai продемонстрирует возможности электромодели Ioniq. Напомним, что мировой дебют этого экологически чистого лифтбэка состоялся еще в 2016 году.

На сегодняшний день география продаж Ioniq на электрической тяге охватывает Корею, некоторые европейские страны и американский штат Калифорния. До шоу-румов отечественных дилеров новинка может добраться в 2020—2021 году.

- Мы изучаем такую возможность. Рынок электрокаров очень зависим от субсидий государства и соответствующей инфраструктуры, — отметили в компании Hyundai.

Если все сложится положительно, то вполне возможно, что через пару лет по столице будут колесить автомобили Hyundai с электромоторами. Про регионы речь пока не идет в виду большой разницы в бюджетах, развитости инфраструтуры и доходах населения.