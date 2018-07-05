Hyundai рассказал о планах и новинках для России в 2018 году

Локомотивом продаж традиционно стали Hyundai Solaris — 33 857 шт. и кроссовер Creta — 33 224 шт. Замыкает тройку лидеров Hyundai Tucson — 10 218 шт.

В Hyundai отметили, что более половины автомобилей проданы в кредит (50,5%) и доля кредитных продаж продолжает расти. Так за первое полугодие 2017 года в кредит было продано 18 600 автомобилей. А в 2018 уже 22 870 автомобилей (+23%). Останавливаться на этом корейцы не намерены.

До конца года доля продаж автомобилей Hyundai в кредит по их прогнозам должна вырасти до 60%. А в дальнейшем до 70%. Этому должны поспособствовать агрессивная рекламная кампания, участие бренда в активностях Чемпионата мира по футболу, разработанные компанией кредитные программы, а также появление новых моделей до конца 2018 года.

Таким образом до конца 2018 года в планах Hyundai продать 179 000 автомобилей — не в последнюю очередь благодаря выводу обновленного кроссовера Tucson и совершенно нового Santa Fe. А вот обещанного ранее хетчбэка Hyundai i30 у нас не будет.