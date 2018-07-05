KIA подвела итоги первого полугодия 2018 года

Переведя голые цифры в проценты, аналитики корейского производителя получили такой результат: оглядываясь на те же периоды прошлого года, в полугодие дилеры отдали покупателям на 30,5% больше автомобилей, а за последние 30 дней — на 18,5%. И еще немного статистики: KIA стала лидером среди иностранных брендов в России за прошедшие два квартала года, заняв на рынке иномарок 13%. И, как мы уже писали, KIA Rio, заняла третье место среди всех моделей и первое среди зарубежных по продажам за июнь. Всего компания смогла сбыть 8808 авто.

Надо отметить, что бренд довольно активно развивает сеть дилерских центров. Только за полгода были открыты 6 новых официальных салонов. Всего для KIA работает 188 точек продаж в 97 российских городах. Возможно, именно это плюс лояльная ценовая политика дали неплохие результаты реализации.

Напомним, что корейский производитель предлагает отечественным автомобилистам 13 моделей. Самая компактная и бюджетная из них — Picanto. Ее прайс стартует от 510 910 рублей. А стоимость «народного» Rio начинается от 669 900 рублей.