LADA Vesta vs KIA Rio: авторынок в июне вырос на 11%

Самые высокие показатели у LADA, которая прибавила в продажах 15% относительно прошлогоднего периода. На второй строчке рейтинга «засела» KIA. Правда, за прошедший месяц бренду удалось показать +19%, тогда как в конце весны он добавил 29%. На третьем месте остается Hyundai, чьи машины стали популярней на 12%. (в мае эти показатели равнялись 33%).

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А вот в рейтинге моделей есть изменения: На верхушку «забралась» LADA Vesta — продано 9843 экземпляра. Не сильно отстает LADA Granta, уехав к владельцам в количестве 9182 штук. Третье место заняла KIA Rio: 8808 новеньких «корейцев» покинули автосалоны. В мае автомобиль был лидером. Но по данным за полугодовой период модель по-прежнему остается самым продаваемой.

Если сравнивать данные АЕБ за последний месяц с показателями за май, то становится ясно, что положительная динамика российского рынка стала умеренней: в мае общий спрос на легковой транспорт вырос на 18% относительно того же месяца годичной давности. Эту ситуацию Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, прокомментировал так:

-- Темп восстановления рынка в июне чуть замедлился по сравнению с тем, что мы видели до этого в текущем году. Тем не менее почти 11-процентное улучшение по отношению к июню прошлого года — очень приличный результат, особенно в свете проходящего в России Чемпионата мира по футболу…

ЧМ-2018 — действительно вполне убедительная причина замедления авторынка: сейчас многие россияне откладывают все свои дела, чтобы посмотреть матч. У многих просто нет времени на выбор и покупку автомобиля. Да и время отпусков значительно перераспределяет семейный бюджет.