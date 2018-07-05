Названы сроки появления нового Range Rover

По данным портала Motor1, Range Rover следующей, пятой генерации «переедет» на совершенно новую модульную платформу, получившую название Modular Longitudinal Architecture (MLA). В дальнейшем эта же база ляжет в основу других моделей британских марок Land Rover и Jaguar — в частности, седана XE второго поколения.

По сравнению со своим предшественником, построенным на «тележке» D7u, новый «Рендж» будет весить меньше, однако его габариты не изменятся. Ну, может лишь незначительно. Разумеется, британцы поработают и над дизайном модели. Правда, об экстерьере новинки сказать что-либо пока сложно — машина еще ни разу не была замечена на тестах.