Названы сроки появления нового Range Rover

Флагманская модель Land Rover — внедорожник Range Rover — готовится к очередной смене поколения. Вряд ли новинка увидит свет раньше 2021 года, однако некоторые технические подробности о ней известны уже сейчас.
По данным портала Motor1, Range Rover следующей, пятой генерации «переедет» на совершенно новую модульную платформу, получившую название Modular Longitudinal Architecture (MLA). В дальнейшем эта же база ляжет в основу других моделей британских марок Land Rover и Jaguar — в частности, седана XE второго поколения.
По сравнению со своим предшественником, построенным на «тележке» D7u, новый «Рендж» будет весить меньше, однако его габариты не изменятся. Ну, может лишь незначительно. Разумеется, британцы поработают и над дизайном модели. Правда, об экстерьере новинки сказать что-либо пока сложно — машина еще ни разу не была замечена на тестах.
Зато есть кое-какая информация об оснащении пятого Range Rover. Уже известно, что внедорожник укомплектуют мультимедийной системой Touch Pro Duo последнего поколения с двумя десятидюймовыми тачпадами — информационно-развлекательным комплексом, который дебютировал на Range Rover Velar.
Кроме того внедорожник обзаведется системой Smart Settings, распознающей водителей посредством брелока или Bluetooth-сигнала смартфона. Она корректирует настройки климат-контроля, мультимедийки и кресел в зависимости от предпочтений «запрограммированного» драйвера, направляющего к авто. Впервые эту технологию применили на Jaguar E-Pace 2019 модельного года.
Что же до моторной гаммы следующего Range Rover, то она пополнится новыми бензиновыми и дизельными двигателями семейства Ingenium. Сменивший генерацию «проходимец» получит и гибридные модификации. Более подробной информации о силовых агрегатах пока нет.