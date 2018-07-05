Почему китайские авто пользуются в России все большей популярностью

Правда, +158% у занимающей в ТОП-5 третье место Zotye и +33% у замыкающего список Haval объясняются незначительным успехами за аналогичный период прошлого года. Расположившаяся на четвертом месте Geely — единственная из пятерки, кто показал −3% (однако у этой компании дела скоро могут сильно поправиться благодаря новинке рынка Atlas). То есть стабильным и реальным успехом могут похвастать лидер этого списка Lifan (с минимальной прибавку в 3%) и занимающая второй место Chery. Последняя продала на 11% больше авто, чем в первом полугодии 2017-го. Любопытно, что добилась она этого в том числе и за счет новомодных онлайн продаж.

Так, сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе марки, через через онлайн-магазин Chery за шесть минувших месяцев было продано 129 новых кроссоверов Tiggo. При чем только в июне было подано более 40 заявок на бронирование автомобилей, которые в следующие месяцы конвертируются в продажи.

Напоминаем, что онлайн-магазин этой китайской компании оказывает весь спектр услуг: от возможности выбрать автомобиль в нужной комплектации и цвете до оформления кредита на условиях, максимально учитывающих интересы и возможности клиента,. Здесь также можно произвести предварительную оценку поддержанного автомобиля для оформления покупки нового посредством услуги trade-in. Онлайн-магазин Chery покрывает потребности клиентов в городах, в которых в настоящее время нет действующих дилерских центров.

И остается добавить, что локомотивом продаж марки по-прежнему остается среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 3 — его приобрели 1698 клиентов. Tiggo 5 нашел 766 хозяев, а компактный Tiggo 2 — 460.