«Ё-мобили» наконец-то появились в продаже

Продавец поделился, что представленные концепты были построены с 2010 по 2014 годы. Все авто находятся в различном состоянии, и, возможно, им требуется переоборудование и доукомплектация. И больше никаких подробностей, лишь на изображениях можно увидеть, что у некоторых из машин не хватает частей кузова или внутренней отделки. Общий ценник в объявлении обозначен 5 млн. рублей. Но, судя по всему, можно купить каждый экземпляр и по отдельности. Стоимость будет зависеть от состояния выбранного авто. К каждому прототипу зачем-то прилагается подборка фотографий.

Напомним, что история автомобильного бренда «Ё-Авто» продлилась совсем недолго. Она началась в 2010 году, а через 4 года, после испытаний, презентаций и сертификации, производство отложили из-за недостаточного финансирования. Через два месяца проект закрыли, а все наработки передали в Государственный научный центр «НАМИ». Сам Прохоров и без всяких «Ё-мобилей» чувствует себя прекрасно в дальнем «забугорье».