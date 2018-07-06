Jaguar Land Rover и Chery создают новый бренд

По сообщению Autocar, недавние перестановки в руководстве Chery Auto напрямую свидетельствуют о предстоящих изменениях, в том числе и партнерских программах. В частности, совместном предприятии с Jaguar Land Rover.

Правда, официальной информации ни от одной, ни от другой компании о создании суббренда не поступало. Есть подозрение, что будет воскрешен британский Rover. Компания JLR по сей день владеет этой торговой маркой и регулярно публикует его в обновлениях товарных знаков.

Кстати, весной этого года Jaguar Land Rover объявил о запуске проекта Cortex: специалисты компании начали разрабатывать самоходные вездеходы, которые могут прорваться через любое бездорожье. Автопилот будет работать благодаря технология 5D, умеющей объединять информацию с акустических датчиков, от видеокамер и радиолокационных приборов. Кроме того, управляющий автомобилем компьютер может обучаться и эволюционировать.