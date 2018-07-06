Jaguar Land Rover и Chery создают новый бренд

Фото: Jaguar Land Rover
Британский Jaguar Land Rover и его китайский партнер Chery Auto начали обсуждение планов по созданию нового бренда. Инициатором компании стали британцы, которые стремятся сделать прочнее свои позиции на «поднебесном» автомобильном рынке, самом большом в мире. У двух этих компаний уже есть совместное производство в КНР, на котором собирают несколько моделей JLR.
Светлана Ермолаева

По сообщению Autocar, недавние перестановки в руководстве Chery Auto напрямую свидетельствуют о предстоящих изменениях, в том числе и партнерских программах. В частности, совместном предприятии с Jaguar Land Rover.

Правда, официальной информации ни от одной, ни от другой компании о создании суббренда не поступало. Есть подозрение, что будет воскрешен британский Rover. Компания JLR по сей день владеет этой торговой маркой и регулярно публикует его в обновлениях товарных знаков.

Кстати, весной этого года Jaguar Land Rover объявил о запуске проекта Cortex: специалисты компании начали разрабатывать самоходные вездеходы, которые могут прорваться через любое бездорожье. Автопилот будет работать благодаря технология 5D, умеющей объединять информацию с акустических датчиков, от видеокамер и радиолокационных приборов. Кроме того, управляющий автомобилем компьютер может обучаться и эволюционировать.

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6 июля 2018
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