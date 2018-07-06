Компания Volkswagen отзывает в России кроссоверы Teramont

Виной всему некорректная инструкция по установке детских кресел в бортовых справочных документах. В том случае, если сиденье для ребенка установить на среднем ряду неверно, то можно сломать замки ремней безопасности соседних пассажирских мест.

Официальные представители немецкого производителя сами должны проинформировать своих покупателей об акции, написав письмо или позвонив по телефону. Сотрудники компании расскажут о проблеме и помогут записаться на ремонт в ближайший дилерский центр.

В то же время, владельцы могут самостоятельно выяснить, попал ли их Volkswagen Teramont в отзывной лист. Нужно сравнить VIN своего автомобиля с перечнем на cайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Если номер в списке есть, требуется позвонить ближайшему дилеру и записаться на прием. Там специалисты проверят все замки ремней безопасности в среднем ряду и заменят их при необходимости. Все ремонтные работы, связанные с этой проблемой, будут проведены совершенно бесплатно.

Напомним, что в России продажи большого кроссовера начались буквально пару месяцев назад. Он представлен в четырех комплектациях. Прайс на базовую версию стартует от 2 799 000 рублей.