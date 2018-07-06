«Кортеж» будет поставлять бронированные лимузины арабским шейхам

Фонд обороны, безопасности и развития (DSDF) компании Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов станет акционером совместного предприятия, которое займется производством лимузинов проекта «Кортеж». Новое семейство российских люксовых машин для VIP-персон, как сообщал ранее портал «АвтоВзгляд», получит название Aurus.

– Это пока меморандум, но при этом определена сумма инвестиций более 100 млн. евро, если быть точным — 110 млн. Все, конечно, завершит оценка, но предварительно это около 30% участия в этом проекте. Остальное — это НАМИ, 60% с лишним, и где-то около 5% — это «Соллерс» — заявил Интерфаксу глава Минпромторга Денис Мантуров.

Сообщается, что с ФГУП «НАМИ» будет отвечать в новом СП за инжиниринг, ПАО «Соллерс» займется непосредственно изготовлением автомобилей. 110 млн. арабских евро пойдут на организацию производства Aurus. Вхождение ближневосточного инвестора в проект гражданского вип-лимузина может быть признаком интереса нефтяных магнатов Персидского залива к гражданским броневикам из России.