Названа дата начала продаж в России нового Jeep Wrangler

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве марки, новый Jeep Wrangler приедет в нашу страну на два-три месяца раньше, чем на другие рынки. Иными словами, уже в начале августа поклонники легендарной модели смогут купить машину.
Правда, первые два месяца у нас будут представлены только бензиновые модификации и только в пятидверном исполнении. Дизели и двухдверки появятся в ноябре-декабре. Автомобиль, как и раньше, будет доступен в версиях Sport, Sahara и Rubicon.
Бескомпромиссный Jeep Wrangler пятого поколения изменился не только внешне, став длиннее и выше, сохранив при этом все характерные фамильные черты, но и прибавил по части проходимости. Хотя, казалось бы, куда еще улучшать его и без того выдающиеся способности и умения? Впрочем, это еще не все.
Оставаясь непревзойденным проходимцем, этот джип стал очень комфортабельным. На нем, особенно в версии Rubicon можно с одинаковым успехом покорять болота и городские магистрали: машина будет уместно и ярко выглядеть и у деревенского сельпо, и у столичного ночного клуба.
Jeep Wrangler новой генерации обладает модернизированной системой полного привода, новой двухступенчатой раздаточной коробкой Selec-Trac, принудительными блокировками мостов Tru-Lock.
Кроме того, внедорожник оснастили самоблокирующимся дифференциалом повышенного трения Trac-Lok и электронной системой отключения стабилизатора поперечной устойчивости.
В моторную гамму модели вошли совершенно новый двухлитровый турбодвигатель, уже знакомый нам 3,6-литровый Pentastar, а также дизельный V6 объемом три литра. В паре с каждым из них трудится восьмиступенчатый «автомат».