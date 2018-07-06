Названа дата начала продаж в России нового Jeep Wrangler

Правда, первые два месяца у нас будут представлены только бензиновые модификации и только в пятидверном исполнении. Дизели и двухдверки появятся в ноябре-декабре. Автомобиль, как и раньше, будет доступен в версиях Sport, Sahara и Rubicon.

Бескомпромиссный Jeep Wrangler пятого поколения изменился не только внешне, став длиннее и выше, сохранив при этом все характерные фамильные черты, но и прибавил по части проходимости. Хотя, казалось бы, куда еще улучшать его и без того выдающиеся способности и умения? Впрочем, это еще не все.

Оставаясь непревзойденным проходимцем, этот джип стал очень комфортабельным. На нем, особенно в версии Rubicon можно с одинаковым успехом покорять болота и городские магистрали: машина будет уместно и ярко выглядеть и у деревенского сельпо, и у столичного ночного клуба.