Шпионы рассекретили внешность обновленной Hyundai Elantra

Судя по заметной надписи Elantra на крышке багажника, автомобили подготовлены для экспорта. Ведь на местном рынке модель называется Avante. Надо отметить, что новые фары практически полностью визуально отделяют передний бампер от капота. Решетка радиатора изменила форму, а оформление противотуманных огней получило совершенно новый дизайн.

Корма тоже стала иной: обновились фонари и бампер, на котором отныне будет крепиться задний регистрационный знак.

Напомним, что в России сейчас продается дореформенная «Элантра» 2017 модельного года. Она представлена в трех комплектациях и с двумя бензиновыми моторами на выбор: агрегатом объемом 1,6 л мощностью 128 л. с. и 2-литровым двигателем с отдачей в 150 «лошадей». Обе силовые установки могут работать с 6-ступенчатой «механикой» и с 6-диапазонной автоматической коробкой передач.

Стоимость базового варианта седана — 979 000 рублей.