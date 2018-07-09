Фестиваль скорости в Гудвуде стал идеальным местом для дебюта Nissan GT-R50

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», GT-R50 был собран к 50-летним юбилеям и самой модели, и инжиниринговой компании ItalDesign. Специалисты взяли за основу GT-R Nismo. Сам прототип был спроектирован и построен итальянцами, а его облик разработан художниками европейского и американского подразделений Nissan. Дизайнерами было выбрано двухцветное исполнение: контрастирующие друг с другом темно-серый и золотой колеры стали основными как для интерьера, так и для кузова. Узкие фары, занимающие большую часть капота, плавная верхняя линия силуэта, немного отстоящие от всего корпуса огни фонарей — все это создают ощущение динамики движения даже совершенно неподвижного автомобиля.

Данные о силовой установке подтвердились: действительно, ее отдача превзойдет мощность базового мотора GT-R Nismo на 120 л. с. V-образная бензиновая «шестерка» объемом 3,8 л выдает максимум 720 «лошадей» и 780 Нм.

Производитель планирует запустить концепт-кар в малосерийное производство: не больше 50 автомобилей, каждый из которых будет индивидуален, для каждого при сборке учтут пожелания заказчика.

Стоимость эксклюзивного спорт-кара будет начинаться от 900 000 евро.