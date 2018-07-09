Ford Focus остается самым популярным авто на вторичном рынке

Теперь к цифрам. В Белокаменной с января по май продали 3715 подержаных «Фокусов». Этот показатель опустился на 11% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Второе место занял другой «народный» автомобиль — Hyundai Solaris. Он оказался востребованным чуть меньше: куплено 3550 машин. Модель подняла свои продажи с прошлого года на 15%. На третьей строчке столичного рейтинга с большим отрывом разместилась Skoda Octavia (реализовано 2575 авто). Четвертое и пятое место достались соответственно KIA Rio и Toyota Camry — 2000 авто (+15%).

В Северной Пальмире тот же чемпион автомобильного «секонд хенда» потерял с прошлого года 4%: там купили 3015 Ford Focus. За ним неотступно следует «Солярис» в количестве 1665 шт. (+29%). Третье место получил Volkswagen Polo (1500 шт.; +22%). Четвертый пункт — Skoda Octavia (1465 шт.; +10%), и пятый — Opel Astra (1430 шт.; −3%), как сообщает агентство «Автостат».

Напомним, что за те же пять первых месяцев года среди подержанных авто лидерами стали марки LADA, Toyota и Nissan.