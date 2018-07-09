УАЗ «Профи» нельзя будет ремонтировать своими силами

Автомобили марки УАЗ славятся не только своей более чем вменяемой цено, но и совершенно невменяемым качеством сборки. В них, как неоднократно писал портал «АвтоВзгляд», ломается (зачастую сразу при выезде из автосалона) буквально все, включая карданы. Однако граждане, покупающие ульяновскую продукцию миряться с этим поскольку знают: починить забарахливший УАЗ любой модели можно в любой, даже самой захудалой деревенской мастерской, а то и просто в чистом поле. Но вот гибридный «Профи» лишается и этого, и без того достаточно сомнительного, плюса.

Мало того, что цена гибридного грузовичка априори не может быть бюджетной, так еще и его гибридная силовая установка не поддаются ремонту не только в полевых условиях и личных гаражах, но и на обычных автосервисах — тут будь любезен отбуксировать сломавшийся аппарат в специализированный и сертифицированный техцентр. Кроме того, запчасти, комплектующие и собственно ремонт «смешаннного мотора» всегда вылетает в копеечку. Впрочем, и в повседневной эксплуатации гибридный УАЗ может доставить немало хлопот. В частности, батареи электромотора плохо переносят перепады температур.