УАЗ «Профи» нельзя будет ремонтировать своими силами

Ульяновский автозавод заявил о скорой постановке на конвейер своей полуторки УАЗ «Профи» с… гибридной силовой установкой. Прототип машины показали в Екатеринбурге на выставке «Иннопром-2018». При этом автомобиль уже прошел первый цикл испытаний, показав себя с самой лучшей стороны.
К однозначным плюсам новинки можно отнести и значительно увеличившийся запас хода на одной заправке (более 850 км), и серьезно снизившийся расход бензина (7,6 л/100 км), и рост максимальной мощности до 258л.с, и внушительный крутящий момент (500 Нм), и довльно быстрый для сегмента разгон до «сотки» (0,7 сек). Все эти прелести обеспечивают новинке российского автопрома 2,3-литровый бензиновый «атмосферник» и электродивгатель мощностью 126,4 л. с, агрегатированные с 6-ступенчатой АКП (максимальная скорость УАЗ «Профи Гибрид» составляет 141 км/ч).
На чистом электричестве этот UAZ способен проехать 74 км, а гибридный режим включается по достижении машиной 50 км/ч: электронная система автоматически включает ДВС для обеспечения совместной работы с электрическим силовым агрегатом. Одним словом, появление этой модификации можно было бы назвать настоящим прорывом в отечественном автомобилестроении, если не одно, но весьма существенное «но».
Автомобили марки УАЗ славятся не только своей более чем вменяемой цено, но и совершенно невменяемым качеством сборки. В них, как неоднократно писал портал «АвтоВзгляд», ломается (зачастую сразу при выезде из автосалона) буквально все, включая карданы. Однако граждане, покупающие ульяновскую продукцию миряться с этим поскольку знают: починить забарахливший УАЗ любой модели можно в любой, даже самой захудалой деревенской мастерской, а то и просто в чистом поле. Но вот гибридный «Профи» лишается и этого, и без того достаточно сомнительного, плюса.
Мало того, что цена гибридного грузовичка априори не может быть бюджетной, так еще и его гибридная силовая установка не поддаются ремонту не только в полевых условиях и личных гаражах, но и на обычных автосервисах — тут будь любезен отбуксировать сломавшийся аппарат в специализированный и сертифицированный техцентр. Кроме того, запчасти, комплектующие и собственно ремонт «смешаннного мотора» всегда вылетает в копеечку. Впрочем, и в повседневной эксплуатации гибридный УАЗ может доставить немало хлопот. В частности, батареи электромотора плохо переносят перепады температур.
И учитывая эти нюансы, портал «АвтоВзгляд» не может согласиться с гендиректором ООО «УАЗ» Вадимом Швецовым, заявившим, что «УАЗ Профи Гибрид» будет востребован малым и средним бизнесом в качестве городского грузовика и станет оптимальным решением для клиентов, которое позволит значительно повысить эффективность бизнеса за счет снижения стоимости владения и повышения безопасности автотранспорта'.