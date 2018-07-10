АВТОВАЗ покажет LADA Vesta Sport на ММАС-2018

Передний и задний бамперы тоже получили отличительные особенности. Спереди некоторые накладки икс-образного дизайнеркого элемента стали немного шире, а фальшрадиаторная решетка обзавелась красным молдингом. Черные пластиковые вентиляционные вкладки и диффузор на заднем бампере визуально приподнимают корму. Рядом с надписью Vesta наблюдается рельефный значок Sport.

Надо сказать, внешность автомобиля уже давно перестала быть секретом. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», концепт LADA Vesta Sport дебютировал два года назад. После этого в сети неоднократно возникали слухи о датах начала продаж, появлялись шпионские изображения новинки, которые теперь подтвердились.

Правда о том, насколько техническая начинка будет соответствовать названию, производитель пока ничего не сообщает. Возможно, седан получит 1,8-литровый вазовский мотор, форсированный с 122 «лошадок» до 150 л. с. Какой прайс компания собирается повесить на «спортсменку», пока тоже не сообщается.