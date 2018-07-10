LADA Priora все-таки останется на конвейере

Несмотря ни на что, LADA Priora будет выпускаться до 6 декабря 2019 года. Именно столько действует новое ОТТС, которое в России считается основном документом, разрешающим выпускать то или иное транспортное средство.

Раннее в СМИ неоднократно муссировалась информация, что «Приору» в этом году окончательно снимут с конвейера, поскольку она отстуствовала в производственном плане АВТОВАЗа.

Однако новый ОТТС на модель удалось оформить после комплекса технических доработок автомобиля. Кроме того, в документе указано, что сборка LADA Priora теперь может осуществляться на трех заводах — в Тольятти на АВТОВАЗе, в Аргуне на «Чечен-Авто» и в Казахстане в Усть-Каменогорске на «Азия-Авто».

Как писал портал «АвтоВзгляд», на днях АВТОВАЗ сообщил об отзывной кампании, которая охватывает 7220 моделей LADA XRAY. Причиной проведения сервисной акции послужил дефект в передней подвеске