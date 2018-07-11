Большой кроссовер Hyundai Palisade вряд ли приедет в Россию

Фото: Hyundai
В СМИ появилась информация, что Hyundai привезет на отечественный рынок внедорожник Palisade. Однако, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве марки, никаких конкретных планов у компании на эту модель в России нет. Пока что автомобиль только готовится к серии, а основным рынком для новинки станет США. Производитель уже подал в Штатах заявку для регистрации названия.
Светлана Ермолаева

Hyundai Palisade — это серийное воплощение концепт-кара HDC-2 Grandmaster, мировая премьера которого прошла в июне 2018 года на автосалоне в южнокорейском Пусане. Под капотом будущего флагмана бренда «поселится» V-образная «восьмерка» с отдачей 290 л. с. Внедорожник будет превосходить размерами Santa Fe и получит третий ряд сидений. Больше никаких подробностей об этом автомобиле пока нет.

Напомним, что сейчас в российской линейке Hyundai представлено восемь моделей, четыре из которых класса SUV: компактная Creta, Tucson, Santa Fe и Grand Santa Fe. Ценник на Creta начинается от 819 900 рублей. На отечественном рынке «кореец» получила статус самого популярного авто среди кроссоверов. А совсем недавно, в дилерских центрах появилась его лимитированная версия Limited Edition, выпущенная в количестве 1800 экземпляров. Автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 123 л. с., агрегатированным с автоматической коробкой передач.

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12 июля 2018
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