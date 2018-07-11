Renault показала обновленные Logan и Sandero для российского рынка

Обе модели получили свежий единый дизайн, выполненный в фирменном стиле бренда, новые бамперы, светодиодные фары и хромированные накладки на решетку радиатора и на передние противотуманки. Кроме этого, специалисты бренда подарили моделям особенный коричневый цвет кузова Brun Vision и 15-дюймовые колесные диски с названием Symphonie.

Обновили и интерьер: «бюджетники» обзавелись новым удобным рулевым колесом и подстаканниками на задней центральной консоли, а в комплектации Life там же можно найти розетку 12 В. И еще из новых удобств: теперь водитель сможет открывать лючок бензобака из салона, включать поворотники на три сигнала легким касанием рычага, а также мониторить температуру двигателя благодаря встроенному индикатору.

Технические же характеристики остались прежними: в моторную линейку входят три силовых агрегата объемом 1,6 л с отдачей 82, 102 и 113 л. с., которые могут работать в паре как с «механикой», так и с автоматической коробкой.

Кстати, дорестайлинговые хетч и седан тоже доступны для покупки, их цена начинается от 535 000 рублей.