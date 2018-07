Subaru выпустит несколько новых моделей

Новая стратегия развития компании Subaru получила название STEP — эта аббревиатура расшифровывается как Speed, Trust, Engagement and Peace of mind and enjoyment (в переводе — Скорость, Доверие, Взаимодействие, Спокойствие и наслаждение). В обозримом будущем японцы намерены провести серию «реформ корпоративной культуры», дабы в первую очередь улучшить имидж компании.

Кроме того, в «Субару» планируют повысить качество своей продукции. Для достижения этой цели они пересмотрят все процессы от стадии проектирования машин до производства. По данным издания Carscoops, японцы инвестируют в инспекции и модернизацию мощностей порядка 1,3 млрд. долларов.