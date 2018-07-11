Subaru выпустит несколько новых моделей

Компания Subaru представила среднесрочный план развития марки, согласно которому в ближайшие восемь лет японцы существенно расширят свой модельный ряд. Предполагается, что к 2025 году свет увидят совершенно новый кроссовер, электрокар, автомобиль с гибридной силовой установкой, а также несколько спортивных машин.
Новая стратегия развития компании Subaru получила название STEP — эта аббревиатура расшифровывается как Speed, Trust, Engagement and Peace of mind and enjoyment (в переводе — Скорость, Доверие, Взаимодействие, Спокойствие и наслаждение). В обозримом будущем японцы намерены провести серию «реформ корпоративной культуры», дабы в первую очередь улучшить имидж компании.
Кроме того, в «Субару» планируют повысить качество своей продукции. Для достижения этой цели они пересмотрят все процессы от стадии проектирования машин до производства. По данным издания Carscoops, японцы инвестируют в инспекции и модернизацию мощностей порядка 1,3 млрд. долларов.
В планы сотрудников марки входит также разработка новых «безопасных» систем, усовершенствование технологии Eyesight и повышение надежности конструкции кузова. Автостроитель намерен свести к нулю количество смертельных аварий с участием автомобилей Subaru.
Разумеется, производитель презентует и несколько совершенно новых и обновленных моделей. Ожидается, что в 2020 году «Субару» представит публике глобальный электрокар, в 2023-м — машину с гибридной силовой установкой, а в 2024-м — кроссовер. Помимо того, линейку пополнят новые спортивные авто с шильдиками STI. Правда, никаких подробностей пока нет.