Аналитики сосчитали все пикапы в России

И вообще на долю этого «японца» пришлось 30% от всего парка «рабочих лошадок» в России. Второе место в рейтинге занял Mitsubishi L200 — у нас насчитывается 57 000 (22%) пикапов этой марки. Надо заметить, что L200 стал «Пикапом года» по мнению британского журнала AutoExpress. Почетное звание модель получает уже четвертый года подряд. На третью строчку автомобильного хит-парада попал УАЗ «Пикап». Его предпочли 25 800 драйверов. На долю «соотечественника» пришлось около 10% от общего парка легких грузовичков.

Следующие пункты в рейтинге по порядку заняли Volkswagen Amarok (15 200 автомобилей); SsangYong Actyon Sports, (12 700 экземпляров); Ford Ranger (11 800 штук) и Nissan Navara (11 400). В тройку аутсайдеров вошли Mazda BT-50 (7000 шт.), Nissan Pickup (6700 шт.) и Toyota Tundra (5600 шт.), сообщает агентство «Автостат». Данные приведены на январь 2018 года.

Напомним, что российский авторынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей продолжает расти. За прошедшие полгода было продано 849 221 автомобилей, то есть на 18,2% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года.