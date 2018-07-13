Почему подержанные китайские машины быстро падают в цене

Портал «АвтоВзгляд» исследовал предложения китайских машин возрастом от трех до пяти лет на одном из самых популярных сайтов, размещающих объявления о продажах авто. Как выяснилось, на сегодняшний день там опубликовано 470 предложений автомобилей из Поднебесной этой возрастной категории.

Лидером среди них остаются внедорожники Great Wall — 126 таких предложений. Вторую позицию занимает марка Lifan — машины этого популярного китайского бренда фигурируют в 92 объявлениях. Третье место разделяют Chery и Geely — по 80 предложений.

Средняя цена «трехлеток», «четырехлеток» и «пятилеток» составляет 400 000 — 500 000 рублей. Самой продаваемой моделью среди них оказался рамный внедорожник марки Great Wall — Hover H5, который предлагается в 66 объявлениях по средней цене 600 000 «деревянных». Второе место в нашем рейтинге занимает кроссовер Lifan X60, с которым хотят расстаться 60 продавцов. Его средняя стоимость составляет 400 000. Замыкает тройку лидеров известная модель Chery Tiggo T11, которая оценена в среднем в 450 000 рублей.