Почему подержанные китайские машины быстро падают в цене

Фото Lifan
Несмотря на активное наступление китайского автопрома на наш рынок, пока ни один бренд из Поднебесной ни в одном регионе России не вошел в пятерку самых востребованных авто с пробегом. И если новые модели из КНР россияне покупают охотнее, то интерес к «китайцам» на вторичке носит умеренный характер. И для этого пока имеются весьма веские основания.
Иван Флягин

Портал «АвтоВзгляд» исследовал предложения китайских машин возрастом от трех до пяти лет на одном из самых популярных сайтов, размещающих объявления о продажах авто. Как выяснилось, на сегодняшний день там опубликовано 470 предложений автомобилей из Поднебесной этой возрастной категории.

Лидером среди них остаются внедорожники Great Wall — 126 таких предложений. Вторую позицию занимает марка Lifan — машины этого популярного китайского бренда фигурируют в 92 объявлениях. Третье место разделяют Chery и Geely — по 80 предложений.

Средняя цена «трехлеток», «четырехлеток» и «пятилеток» составляет 400 000 — 500 000 рублей. Самой продаваемой моделью среди них оказался рамный внедорожник марки Great Wall — Hover H5, который предлагается в 66 объявлениях по средней цене 600 000 «деревянных». Второе место в нашем рейтинге занимает кроссовер Lifan X60, с которым хотят расстаться 60 продавцов. Его средняя стоимость составляет 400 000. Замыкает тройку лидеров известная модель Chery Tiggo T11, которая оценена в среднем в 450 000 рублей.

Одним из определяющих факторов невыского спроса на вторичном рынке китайских машин можно считать их значительное падение в цене по сравнеию с «японцами», «корейцами» и «европейцами». Например, стоимость Hover H5 указанной возрастной категории в среднем на 57% ниже ценника своего нового аналога, который сейчас называется DW Hower H5. В случае с Lifan X60 эта разница максимальна — 67%. А вот новый Chery Tiggo 3 дороже своего близнеца Chery Tiggo T11 на минимальные 47%.

Для сравнения — стоимость Hyundai Solaris 2013−2015 годов всего на 38 % ниже нового аналога, а Toyota Camry за три-пять лет теряет в стоимости 41%. Это говорит о том, насколько эффективно различные бренды решают один из самых актуальных вопросов мирового автопрома — проблему надежности и долговечности своей продукции, на что всегда реагирует вторичный рынок. Видимо, у китайских брендов в этом смысле пока не все в порядке, хотя, как следует из указанных цифр, каждая марка из Поднебесной этот вопрос решает с разной степенью успеха.

Тот факт, что самыми востребованными машинами в рейтинге оказались представители сегмента SUV — вполне объясним. Напомним, что в России китайские бренды в основном продают автомобили именно в этом кузове, и неслучайно в первом квартале текущего года на долю кроссоверов и внедорожников пришлось 83,8% от общего объема продаж легковушек из КНР на нашем рынке.

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13 июля 2018
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