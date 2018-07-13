На Bentley Mulsanne установят часть коленвала, изготовленного в 1930 году

Ограниченная серия седана Bentley Mulsanne W. O. Edition by Mulliner будет изготовлена специалистами заводского тюнинг-ателье в честь 100-летия бренда.

За основу они будут брать любую из трех версий Mulsanne — на выбор покупателя. Цвет кузова юбилейной модели может быть только черным — в тон черным же колесным дискам. Капот эксклюзивной модели украсит хромированная полоска. Уникальности Mulsanne W. O. Edition by Mulliner добавят элементы дизайна в виде личной росписи родоначальника марки Уолтера Бентлина кузове и в салоне.

Автомобиль получит по-королевски богатую внутреннюю отделку из дерева и кожи. Обитатели заднего сиденья машины получат в свое распоряжение мини-бар с миниатюрной витриной, в которой будет размещен элемент коленчатого вала Bentley 8 Litre, — последней модели бренда, разработанной его основателем Уолтером Оуэном Бентли (W. O. Bentley). 8-литровый 6-цилиндровый мотор той модели располагался на 12-футовом (3657 мм) шасси. В 1931 году легендарный агрегат был продан, а в 2006-ом компания выкупила его обратно. В данный момент автораритет красуется в выставочном павильоне музея Bentley в штаб-квартире бренда в городе Кру, Великобритания.

Роскошный седан Mulsanne W. O. Edition by Mulliner станет доступен для заказа коллекционерами всего мира с середины будущего года.