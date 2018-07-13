Названы самые популярные в России грузовики

Тройку лидеров замыкает голландский грузовик DAF XF-Series: 1164 проданных автомобиля и увеличение продаж на 20% в сравнении с 2017 годом. На четвертой и пятой строчках списка расположились две модели MAN — TGX (997 экземпляров) и TGS (825 шт.). Потребительский спрос на последний сократился на 10%.

Следом в рейтинге самых востребованных зарубежных «траков» идут Scania R, нашедший 771 покупателя в России (+33%), Volvo FM, разошедшийся тиражом в 606 единиц, и Hyundai HD78 — 601 машина покинула автосалоны дилеров.

Стоит отметить, что всего за период с января по май отечественный рынок грузовиков-иномарок вырос до 15 700 автомобилей. Если сравнивать с результатами первых пяти месяцев года минувшего, продажи увеличились на 45%, сообщает агентство «Автостат».

Напомним, что ТОП-5 легковых иномарок в России открывает KIA Rio, на втором месте находится Hyundai Solaris, а третью строчку занимает кроссовер Hyundai Creta. В первую пятерку также входят Volkswagen Polo и Renault Duster.