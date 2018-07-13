Покойся с миром, Nano: самый дешевый автомобиль сняли с производства

История Tata Nano началась десять лет, когда автомобиль дебютировал в Нью-Дели. В 2009 году «крошка» появилась на домашнем рынке с прайсом в 2000 долларов, сообщает Automotive News. Но даже минимальная стоимость особо не привлекала покупателей. Люди предпочитали немного подкопить и приобрести что-то более комфортабельное.

Самым удачным годом для «бюджетника» стал 2012, когда продажи достигли почти 75 000 экземпляров, при том, что производитель планировал реализовать 250 000 автомобилей. В 2014 году Nano провалил краш-тест Euro NCAP, получив ноль звезд: в машине не было ни одной подушки безопасности.

Tata Nano представлял собой четырехдверный хэтчбек с задним расположением двухцилиндрового мотора объемом 0,6 литра с отдачей 33 л. с. Двигатель агрегатировался с четырехступенчатой механической коробкой передач. По документам силовая установка должна была потреблять около пяти литров топлива на 100 км.

Надо сказать, что производитель все еще не теряет надежды возродить выпуск этой машинки, да еще и с электрической силовой установкой. Эксперты же предполагают, что у индийского электрокара практически нет шансов завоевать расположение потребителей, поскольку «зеленый» авто по определению не может быть бюджетным.