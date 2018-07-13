Серийная Toyota Supra «засветилась» перед шпионскими камерами

На снимках можно разглядеть виртуальную приборную панель, а также большой монитор информационно-развлекательной системы на центральной консоли. Под ним и дефлекторами воздуховода, скорее всего, имеется еще один экран. Кроме того, новинка получила мультифункциональный руль и подрулевые лепестки переключения передач. Так же на фото видно, как высоко расположен центральный тоннель.

По словам американского издательства Motor1, Toyota заявила, что новый автомобиль поступит в продажу уже в первой половине 2019 года. А официально покажут новинку, скорее всего, на Парижском международном автосалоне.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», Toyota Supra предположительно «вооружится» трехлитровой «шестеркой» с турбонаддувом производства BMW мощностью 335 л. с. и максимальным крутящим моментом 550 Нм. Не исключено, что модель получит и менее «горячий» вариант: с турбированным агрегатом объемом 2 л с максимальной отдачей в 248 «лошадей».