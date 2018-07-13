В России стартовали заказы на внедорожник Range Rover SV Coupe

Фото Jaguar Land Rover
Официальный лизинговый провайдер программы Jaguar Land Rover Financial Services принимает предзаказы на лимитированую серию нового трехдверного внедорожника Range Rover SV Coupe. Кроме того, стало известно сколько экземпляров выделят для продаж в России.
Иван Флягин

Прием предзаказов на Range Rover SV Coupe доступен на сайте компании Carcade, но о цене автомобиля пока ничего не сообщается. По предварительным даным, модель обойдется как минимум в 18 миллионов рублей.

Лимитированная серия ограничится 999 экземплярами, а на российский рынок официально поступят лишь 90 машин. Помимо трехдверного кузова купе отличается модернизированной радиаторной решеткой, новой оптикой и другой выхлопной системой.

SV Coupe оснащается 565-сильным 5,0-литровым бензиновым V8 с турбонаддувом — самым мощным мотором из когда-либо установленных на Range Rover. Этот агрегат разгоняет машину до первой сотни всего за 5,3 секунды, а максимальная скорость — 266 км/ч.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», компания Jaguar Land Rover впервые представила SV Coupe на Женевском автосалоне весной этого года.

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13 июля 2018
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