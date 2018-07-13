В России стартовали заказы на внедорожник Range Rover SV Coupe

Прием предзаказов на Range Rover SV Coupe доступен на сайте компании Carcade, но о цене автомобиля пока ничего не сообщается. По предварительным даным, модель обойдется как минимум в 18 миллионов рублей.

Лимитированная серия ограничится 999 экземплярами, а на российский рынок официально поступят лишь 90 машин. Помимо трехдверного кузова купе отличается модернизированной радиаторной решеткой, новой оптикой и другой выхлопной системой.

SV Coupe оснащается 565-сильным 5,0-литровым бензиновым V8 с турбонаддувом — самым мощным мотором из когда-либо установленных на Range Rover. Этот агрегат разгоняет машину до первой сотни всего за 5,3 секунды, а максимальная скорость — 266 км/ч.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», компания Jaguar Land Rover впервые представила SV Coupe на Женевском автосалоне весной этого года.