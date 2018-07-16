Новый KIA Ceed для России: все нюансы комплектации

Разработчики «корейца» постарались сделать автомобиль современнее, безопаснее и технологичнее: KIA Ceed обзавелся целым списком «умных» электронных помощников. Например, в свое распоряжение водитель получит усовершенствованную систему удержания в полосе (LFA), ассистент автоматической парковки (SPAS), адаптивный круиз-контроль и датчики распознавания дорожных знаков (SLIF). Кроме этого, на центральной панели для смартфона предусмотрена специальное углубление с возможностью беспроводной зарядки.

Российская премьера машины пройдет на ММАС-2018, а продажи ее стартуют в сентябре, как раз после дебюта. Кроме нового хетча, на Московском автосалоне KIA покажет седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line, новое поколение компактного Picanto и обновленный городской кроссовер Soul. А самой яркой новинкой на стенде корейского бренда станет модель класса «гран-туризмо» Stinger.