Совсем недавно появилась информация о продлении Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на «Приору» до 6 декабря 2019 года, о чем уже писал портал «АвтоВзгляд». Этот факт соотвествует действительности, но впоследствии выяснилось, что новая дата в документе была поставлена сертификационным органом (САТР-Фонд при НАМИ) автоматически, то есть произошла техническая ошибка.

Однако случившееся никак не пофлияет на запланированное прекращение производства LADA Priora на АВТОВАЗе. В июле должны выпустить заключительную партию автомобилей в количестве 650 единиц, а по расчетам тольяттинских маркетологов, последние 19 продадут в декабре.

Напомним, что, как только стало известно о снятии с производства популярной модели, председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев.сообщил, что чеченская молодежь крайне разочарована этим событием, потому что «Приора» была очень популярна на Кавказе.