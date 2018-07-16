Почему LADA Priora все-таки покинет конвейер

Фото АВТОВАЗ
В последнее время АВТОВАЗ неоднократно официально опровергал сообщения об остановке производства Lada Priora. Несмотря на это в минувшую пятницу на заводе был сварен очередной кузов популярной модели с надписью «Последний». Сборка «Приоры» продолжится еще несколько дней.
Иван Флягин

Совсем недавно появилась информация о продлении Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на «Приору» до 6 декабря 2019 года, о чем уже писал портал «АвтоВзгляд». Этот факт соотвествует действительности, но впоследствии выяснилось, что новая дата в документе была поставлена сертификационным органом (САТР-Фонд при НАМИ) автоматически, то есть произошла техническая ошибка.

Однако случившееся никак не пофлияет на запланированное прекращение производства LADA Priora на АВТОВАЗе. В июле должны выпустить заключительную партию автомобилей в количестве 650 единиц, а по расчетам тольяттинских маркетологов, последние 19 продадут в декабре.

Напомним, что, как только стало известно о снятии с производства популярной модели, председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев.сообщил, что чеченская молодежь крайне разочарована этим событием, потому что «Приора» была очень популярна на Кавказе.

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16 июля 2018
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