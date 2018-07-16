Совершенно новое поколение УАЗ Патриот: ждать и не дождаться

Проект радикально нового внедорожника УАЗ Патриот, который, как сообщалось ранее, разрабатывался Ульяновским автозаводом совместно с центром компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета, остановлен. Причиной этого решения называется недостаток финансирования. Таким образом, разработка новых кузова, шасси, экстерьера и интерьера так называемого «Патриота-2» заморожена на неопределенный срок.

Предполагалось, что он должен был остаться полноценным рамным внедорожником. Среди его новшеств называлась передняя подвеска на двойных поперечных рычагах. В рулевом управлении вместо червячного редуктора планировалось появление рейки. В трансмиссию прочили китайскую 6-ступенчатую «механику» и 6-ступенчатый «автомат» от французской Punch Powertrain. УАЗ Патриот второго поколения должен был получить модернизированный двигатель ЗМЗ-406, два варианта исполнения которого выдают 150 и 170 л. с., укладываясь при этом в экологические нормы Евро-5 и Евро-6.

По данным РГ, вместо выпуска нового поколения UAZ Patriot в Ульяновске решили ограничиться рестайлингом нынешнего поколения внедорожника, который появится на рынке не ранее 2020 года.