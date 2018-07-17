Что изменилось в новом седане LADA Granta

Передняя оптика органично вписалась в так называемую фирменную ИКС-графику: фары выглядят, как продолжение фальшрадиаторной решетки, котора в свою очередь переходит в диффузор, располагающийся между «противотуманками». Вся эта дизайнерская конструкция получила хромированные вставки в виде бумерангов.

Задняя часть тоже немного поменялась: посвежел бампер, крышка багажника, на которой теперь будет крепиться регистрационный номер автомобиля, изменила очертания выштамповок. Изменилась и оптика «Гранты».

Стоит напомнить, что АВТОВАЗ на сегодняшний день предлагает LADA Granta в трех вариантах кузова: седан, лифтбек плюс Sport-версию. Кроме того покупатель может выбрать из пяти комплектаций: Standard, Classic, City, Comfort и Luxe.

Силовые установки представлены тремя модификациями 1,6-литрового мотора с максимальной отдачей 87, 98 и 106 «лошадок». Первый работает только в паре с шестиступенчатой «механикой», второй агрегатируется с четырехдиапазонным «автоматом», а третий может сочетаться как с пятискоростной механической коробкой, так и с пятидиапазонной автоматической трансмиссией. Базовая стоимость модели стартует с отметки 409 900 рублей.