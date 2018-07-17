Datsun представил кросс-версию хетчбэка mi-Do

Не так давно портал «АвтоВзгляд» опубликовал информацию об интригующем тизере от компании Datsun, изображающем новую кросс-версию хетчбэка mi-Do. Речь идет об экспериментальном образце, который по свидетельству производителя представляет собой идеальный автомобиль для путешествий на рыбалку. Новая модификация создавалась с учетом пожеланий многочисленных поклонников активного отдыха, опрошенных в соцсетях.

В результате у машины на 6 мм увеличился клиренс — до 180 мм, кузов получил пластиковые расширители колесных арок, установлены кованые колеса с шинами Michelin Cross Climate размерности 185/65 R15. Днище усилено алюминиевым листом толщиной 4 мм, а также дополнительной защитой оснащено подкапотное пространство и топливный бак.

Автомобиль покрыт матовой краской, стойкой к сколам и царапинам. Под капотом установлен станадртный мотор объемом 1,6 л мощностью 87 л. с., который работает с пятиступенчатой «механикой».

Салон экспериментального хэтчбека оборудован специальными вещевыми отсеками для хранения туристических принадлежностей. Импровизированный «шкаф» занял место багажника и задних сидений. В комплект входят выдвижной стол, складной тент с боковыми стенками, холодильник, кофеварка, топор, лопата, шаклы, тросы, а на крыше размещен багажный бокс Thule объемом 330 литров и дополнительная оптика.