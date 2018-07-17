Российский автомобильный рынок в июне занял пятое место в Европе

Вторым в ЕС стал авторынок Франции: 252 216 новых машин уехало из дилерских салонов, что на 9,2% больше, чем за тот же временной отрезок прошлого года. В третью строчку была вписана Великобритания с 234 945 проданными единицами. Кстати, рынок Соединенного Королевства «просел» на 3%. Четвертую позицию заняла Италия: там дилеры смогли сбыть 174 702 авто. Но и здесь статистика тоже не очень утешительная: — 7,3%, и падение не прекращается уже второй месяц.

Надо сказать, что в отчетах ACEA о России не говорится ни слова. Но, если просто сравнить голые цифры, то отечественный авторынок попал бы на пятую позицию, утверждают аналитики агентства «Автостат». Здесь покупатели забрали в июне 156 351 автомобиль, включая и легковой транспорт и легкий грузовой. А это на 10,8% больше, чем за тот же прошлогодний месяц. Следом за нами идет Испания: 142 376 машин и +8%. Кстати, общие европейские продажи составили почти 1,6 млн. легких пассажирских ТС (+ 5,2%).

Напомним, что за первое полугодие в России было продано 849 221 авто, и в этот период наблюдалось увеличение рынка на 18,2%.