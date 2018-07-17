Skoda начала принимать заказы на автомобили с виртуальной приборной панелью

МЕжду тем, эта опция дает возможность автовладельцу настроить «приборку» на свой вкус, скомпоновав шкалы в удобном для себя порядке. Кроме этого, «драйвер» сам выбирает графическое оформление монитора и размер информационных блоков. Виртуальная «приборка» может вывести показатели спидометра, значения оборотов двигателя и уровня топлива, а также данные навигатора, мультимедийной системы, телефона и электронных помощников.

Разработчики предлагают четыре вида оформления дисплея: классический, цифровой, «инфо-профиль» и минималистичный. В первом варианте в боковых частях экрана расположены спидометр и тахометр, которые будут выглядеть как аналоговые приборы, а между ними появится, например, карта навигатора. В цифровом виде данные о текущей скорости или пробеге выводятся сверху или внизу монитора, занимая совсем немного места, а все остальное пространство используется для отображения той же карты. «Инфо-профиль» настраивается индивидуально. А минималистичный формат включает два блока информации, к примеру, с текущей скоростью или запасом хода. О стоимости модной опции производитель пока что умалчивает.

Напомним, что сейчас чешский бренд предлагает в России 5 моделей: Rapid, Octavia, снятый с производства Yeti, Kodiaq и Superb. Ценник на самый бюджетный Rapid стартует от 646 000 рублей.