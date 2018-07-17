Skoda начала принимать заказы на автомобили с виртуальной приборной панелью

Компания Skoda начала принимать заказы на автомобили с цифровой приборной панелью. Этой деталью интерьера могут быть оборудованы седаны и универсалы Octavia и Superb или кроссовер Kodiaq следующего модельного года. До этого момента высокотехнологичная опция была доступна только для автомобилей премиального сегмента.
Светлана Ермолаева

МЕжду тем, эта опция дает возможность автовладельцу настроить «приборку» на свой вкус, скомпоновав шкалы в удобном для себя порядке. Кроме этого, «драйвер» сам выбирает графическое оформление монитора и размер информационных блоков. Виртуальная «приборка» может вывести показатели спидометра, значения оборотов двигателя и уровня топлива, а также данные навигатора, мультимедийной системы, телефона и электронных помощников.

Разработчики предлагают четыре вида оформления дисплея: классический, цифровой, «инфо-профиль» и минималистичный. В первом варианте в боковых частях экрана расположены спидометр и тахометр, которые будут выглядеть как аналоговые приборы, а между ними появится, например, карта навигатора. В цифровом виде данные о текущей скорости или пробеге выводятся сверху или внизу монитора, занимая совсем немного места, а все остальное пространство используется для отображения той же карты. «Инфо-профиль» настраивается индивидуально. А минималистичный формат включает два блока информации, к примеру, с текущей скоростью или запасом хода. О стоимости модной опции производитель пока что умалчивает.

Напомним, что сейчас чешский бренд предлагает в России 5 моделей: Rapid, Octavia, снятый с производства Yeti, Kodiaq и Superb. Ценник на самый бюджетный Rapid стартует от 646 000 рублей.

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17 июля 2018
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