В России стартовали продажи LADA Vesta Prestige

Российские дилеры LADA приступили к приему заказов на седан Vesta с пакетом опций Prestige. Минимальная цена четырехдверки, дополнительно укомплектованной системой обогрева сидений второго ряда и центральным подлокотником с USB-розеткой сзади, составляет 746 900 рублей.
Пакет опций Prestige, который прежде предлагался лишь покупателям универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross, а также «внедорожного» седана Vesta Cross, теперь доступен и для обычной «Весты». Правда, обогрев кресел второго ряда, подлокотник с USB-розеткой и усиленная тонировка задних стекол идут в дополнение только к предтоповой комплектации Luxe.
LADA Vesta с пакетом опций Prestige продается в трех модификациях со 106- и 122-сильными моторами, пятиступенчатой «механикой» и «роботом» с тем же количеством скоростей. Старший двигатель, объем которого составляет 1,8 литра, может работать в паре как с одной, так и с другой коробкой, а младший в 1,6 литра — исключительно с МКП.
Почему-то «престижный» пакет опций не устанавливается на версию с 1,6-литровым агрегатом и роботизированной трансмиссией. Если же клиент мечтает именно о таком автомобиле в комплектации Luxe, он может заказать «Весту» с набором Multimedia или без него.
«Мультимедия», напомним, включает в себя камеру заднего вида и, как можно догадаться из названия, информационно-развлекательный комплекс с навигацией, сенсорным семидюймовым экраном, поддержкой SD-карт, AUX, Bluetooth, а также шестью динамиками.
Стартовый прайс LADA Vesta в исполнении Luxe — 700 900 рублей, с пакетом Multimedia — 728 900, а с набором Prestige — 746 900. Вообще же за седан в самой простенькой версии Classic официальные дилеры просят от 584 900 целковых.