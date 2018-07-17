В России стартовали продажи LADA Vesta Prestige

Пакет опций Prestige, который прежде предлагался лишь покупателям универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross, а также «внедорожного» седана Vesta Cross, теперь доступен и для обычной «Весты». Правда, обогрев кресел второго ряда, подлокотник с USB-розеткой и усиленная тонировка задних стекол идут в дополнение только к предтоповой комплектации Luxe.

LADA Vesta с пакетом опций Prestige продается в трех модификациях со 106- и 122-сильными моторами, пятиступенчатой «механикой» и «роботом» с тем же количеством скоростей. Старший двигатель, объем которого составляет 1,8 литра, может работать в паре как с одной, так и с другой коробкой, а младший в 1,6 литра — исключительно с МКП.