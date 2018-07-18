Автомобили LADA набирают популярность в Европе

Всего за первые два квартала 2018 года европейские автомобилисты прибрели 8 449 247 легковых машин. По итогам первого полугодия рынок подрос на 2,9% в сравнении с 2017 годом, об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», лидером продаж — как по результам июня, так и полугодия в целом — стала Германия, где за шесть месяцев было реализовано 1 839 031 машин. Второе место заняла Великобритания: в этой стране дилеры передали клиентам 1 313 994 новых авто. На третьей строчке расположился французский авторынок — там купили 1 188 150 автомобилей.

Четвертой по счету стала Италия (1 120 829 шт.). И, если бы в рейтинг попала Россия, то она оказалась бы на пятой строчке с результатом в 849 221 проданную машину. Согласно статистике, следующей стала Испания — в королестве приобрели 734 649 автомобилей.

Напомним, что отечественный рынок продолжает стабильно набирать обороты: за шесть месяцев нынешнего года ему удалось прибавить 18,2% относительно января-июня года прошлого. В минувшем месяце в России купили 156 351 новую машину.