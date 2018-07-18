Обновленную Audi TT можно заказать уже в сентябре

Кроме этого, серийное купе TT получило измененные бамперы: спереди можно заметить новый боковые воздухозаборники, а в самом низу вдоль кромки проходит серебристая планка. Корма автомобиля теперь тоже смотрится по-другому: она стала рельефнее и обзавелась более широким задним дефлектором и двумя парами накладок на патрубки выхлопной системы. Исполнение салона ингольштадтские художники оставили нетронутым.

Обновление «двухдверки» бренд приурочил к 20-летнему юбилею модели: серийную TT начали собирать в 1998 году. Правда, ее история началась за три года до этого: концепт купе дебютировал на Международном автосалоне во Франкфурте, а прототип с откидным верхом был представлен в Токио.

Новый Audi TT поступит к дилерам в четвертом квартале 2018 года. Но желающие смогут заказать модель уже в конце сентября. Европейский ценник на TT Coupe стартует с 35 000 евро, а стоимость TT Roadster начинается с 37 500 евро. В рублях по актуальному курсу это около 2 568 500 и 2 752 000 соответственно.

Напомним, что дорестайлинговый TT представлен в российской линейке Audi. Прайс на автомобиль начинается от 2 740 000 рублей, а модификацию TT RS можно приобрести не менее, чем за 4 962 000.