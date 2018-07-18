Почему автомобили Mitsubishi все чаще берут в кредит

За это время было продано 6936 новых кредитных «японцев». В целом с января по июнь доля такого «шопинга» по отношению к общему числу реализованных авто марки Mitsubishi составила 37%. Надо сказать, что заем был использован не только для покупки новых машин бренда, но и для приобретения «секонд хенда»: общее число уехавших из дилерских салонов автомобилей в кредит — 9986 единиц. И этот показатель тоже вырос в 2,5 раза, если сравнить с 2017 годом.

Самой популярной моделью стал кроссовер Outlander (5075 шт.), который держит свою позицию уже не первое полугодие. Есть и другой рейтинг, где фигурируют регионы: согласно ему, больше всего кредитов было выдано в Москве, чуть меньше заемщиков оказалось в Санкт-Петербурге. Всего за это время финансовая структура марки выдала покупателям около 15 млрд. рублей. Возможно, таких результатов Mitsubishi удалось достичь благодаря участию в государственных программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Напомним, что сегодня японский производитель предлагает в России семь моделей: кроссоверы ASX, Eclipse Cross, Outlander и Outlander GT, внедорожники Pajero и Pajero Sport и пикап L200. Базовая стоимость самого младшего ASX начинается от 1 099 000 рублей без учета различных акций и дисконтов.