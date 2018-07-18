Сколько стоит полноприводный Mercedes-Benz A класса

Портал «АвтоВзгляд» уже сообщал о намерении Mercedes-Benz вывести на наш рынок две дополнительные модификации A класса. Одна из них уже доступна для заказа — речь идет о полноприводном Mercedes A 220 4Matic со 190-сильным 2,0-литровым турбомотором, который работает исключительно с «роботом» 7G-DCT. До 100 км в час хэтчбек разгоняется за 6,9 с, а максимальная скорость составляет 235 км/ч.

Mercedes A 220 доступен в двух дорогих комплектациях: Progressive — от 2 470 000 рублей и Sport — от 2 580 000. Автомобили поступят к дилерам осенью.

Напомним, что не так давно компания Mercedes-Benz увеличила стоимость кроссовера GLC, который в зависимости от комплектации прибавил в цене от 30 000 до 130 000 рублей. Теперь за самую доступную модификацию — GLC 250 4Мatic — российские дилеры просят от 3 330 000 «деревянных».