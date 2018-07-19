Ford отзывает более полумиллиона машин

Отзыву подлежат почти 550 000 легковых машин, проданных на территории Северной Америки. Производитель не исключает возможность отсоединения кабеля переключения передач от коробки, что может спровоцировать самопроизвольное движение припаркованного автомобиля.

Сервисная акция распространяется на модели Ford Fusion 2013–2016 годов выпуска и Escape 2013–2014 годов. Из них более 504 000 экземпляров продано в США, около 37 000 — в Канаде и примерно 8000 — в Мексике.

До тех пор, пока указанные автомобили не будут отремонтированы в дилерских центрах, производитель посоветовал владельцам использовать при парковке ручной тормоз.

Напомним, что в июле компания Ford подняла стоимость трех своих моделей в российской линейке. Под удар попали Focus и кроссоверы EcoSport и Kuga.