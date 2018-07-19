Российские аналитики разделили марки автомобилей по гендерному признаку

Точно такой же рейтинг был составлен и для женщин. Лидером дамских «тачек» стали модели компании Chery: 22,1% владельцев «китайцев» — это девушки. Вторую строчку автомобильного чата занял Daewoo: 19,5% драйверов марки из прекрасной части человечества. А третьим оказался Datsun: машинами этого бренда управляют 17,4% женщин. Дальше идут Lifan и Peugeot c 17,2% и 16,6% водителей в юбках соответственно. Остальные пункты ТОПа-10 заняли по порядку Citroen (15,3%), Suzuki (14,4%), Geely (14%), Hyundai (13%) и Opel (12%).

Этот необычный опрос провело агентство «Автостат»: с 2015 по 2018 год специалисты обработали 180 000 анкет, возраст респондентов колебался от 18 до 65 лет. Аналитики брали в расчет только те марки, с которыми набралось не меньше 300 опросных листов.

Кстати, по результатам рейтинга сразу бросается в глаза тот факт, что среди опрошенных было гораздо больше мужчин, нежели женщин. А так же видно, что парни садятся за руль более дорогих автомобилей, а женщины предпочитают бюджетные варианты.